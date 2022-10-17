ما هي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؟

الوكيل الإخباري - بيّن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مفاهيم الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

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وقال المركز إدراج له عبر "فيسبوك" إن الاستراتيجية تساعد على تقييم الحوادث والكوارث السابقة وتحديد مكامن الخلل ومواطن التصويب.



وأضاف أن الإستراتيجية تستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال مواجهة الكوارث وتفعيل التمارين ووضع الفرضيات والسيناريوهات وتطبيقها على أرض الواقع وتعزيز فهم الأدوار العملية المنوطة بكل جهة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية جاءت بالاساس من أجل تقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها من خلال تخطيط وتنفيذ برامج الحد من المخاطر بكفاءة، إلى جانب وضع أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز مقاومة تهديدات الكوارث.



واطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية (2030-2022) استجابةً للتغيّرات المناخيّة والكوارث الطبيعية التي باتت تشكّل تحدياً للتخطيط والتنمية.

