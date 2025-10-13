الثلاثاء 2025-10-14 12:58 ص
 

سوريا .. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة

الإثنين، 13-10-2025 11:56 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة الفنانين في سوريا مساء اليوم الاثنين، عن وفاة الملحن والباحث الموسيقي عثمان حناوي، معربة عن تعازيها لشقيقته الفنانة القديرة ميادة حناوي.اضافة اعلان


وقالت نقابة الفنانين في سوريا  - فرع دمشق في منشور لها على "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

من هو عثمان حناوي:

كان يعمل في الملحقية السورية في القاهرة خلال سبعينيات القرن الماضي.

هو الذي قدّم شقيقته ميادة إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء وجودها في مصر، وكان ذلك اللقاء بداية انطلاقتها الفنية الكبيرة.

بفضله، دخلت ميادة الوسط الفني المصري وتعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ورياض السنباطي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

