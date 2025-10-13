سوريا .. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة

وقالت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق في منشور لها على "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
من هو عثمان حناوي:
كان يعمل في الملحقية السورية في القاهرة خلال سبعينيات القرن الماضي.
هو الذي قدّم شقيقته ميادة إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء وجودها في مصر، وكان ذلك اللقاء بداية انطلاقتها الفنية الكبيرة.
بفضله، دخلت ميادة الوسط الفني المصري وتعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ورياض السنباطي.
روسيا اليوم
-
