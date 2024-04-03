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الأربعاء، 03-04-2024 02:34 م

مزارعو موز في الأغوار يشكون إغراق السوق بالموز المستورد ويطالبون بحماية الإنتاج المحلي

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الوكيل الإخباري - اشتكى مزارعون من إغراق الأسواق بالموز المستورد بالتزامن مع بداية إنتاج الموز المحلي في الأغوار.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن إغراق السوق المحلي بالموز المستورد يلحق خسائر فادحة بالمزارعين بسبب عدم بيع إنتاجهم الكبير وخاصة أن فترة صلاحية الموز بعد قطفه ووضعه في المخامر قليلة وتتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وأضافوا أنهم ينتظرون فترة الإنتاج من أجل تعويض كلف الإنتاج المرتفعة والزراعة وتغطية أجور الأيدي العاملة وخاصة الأردنية منهم، مما يلحق ضررا كبيرا بالقطاع في حال إضراره بسبب إغراق السوق بالموز المستورد.

وأشاروا إلى أن إغراق السوق بالموز المستورد يقلل الأسعار في السوق مما يضطر بالتجار للعزوف عن شراء الموز المحلي وشراء الموز المستورد، داعين إلى إيجاد حلول تنصف المزارعين وحمايتهم.

وطالبوا وزارة الزراعة بالاستيراد التكميلي للموز في حال وجود نقص وعدم السماح بإغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد، مؤكدين أن منتج الموز المحلي أصبح متوفرا على مدار العام وأن أوقات قطف الإنتاج من الموز المحلي تتفاوت حسب المزارعين.

 




 

 


 

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