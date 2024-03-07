وزير المياه والري يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

الوكيل الإخباري

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- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى المملكة الأردنية الهاشمية فيليب هول وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة وخاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.من ناحيته عبر السفير البريطاني فيليب هول عن اهتمام المملكة المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال إدارة المياه الحديثة مؤكدا دعم المملكة المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة و ثمن جهود وانجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي .