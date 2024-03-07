وفد يمني يطلع على تجربة جمعية "كفرسوم لمنتجي الرمان"

الوكيل الإخباري - اطلع وفد من الجمهورية اليمنية، يرافقه أعضاء من نقابة المهندسين الزراعيين الأردنية، اليوم الخميس، على التجربة الأردنية في العمل التعاوني ودور الجمعيات التعاونيات في التنمية المستدامة وتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة الوفد لجمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، حيث جرى استعراض نشاطات وبرامج ومشاريع الجمعية، ودورها في توفير فرص عمل للشباب والسيدات، وتمويل المشاريع الصغيرة المنزلية.



كما استعرض رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات، آلية تصنيع منتجات الرمان الطبيعية، وتطوير هذا المجال، مشيرا الى أن الجمعية استطاعت إنتاج 14 صنفاً طبيعياً من الرمان، حيث تميزت وانفردت بها مثل "مسك الرمان، وخل الرمان، وقهوة الرمان، وشاي الرمان وصابون الرمان".