مسؤولة يابانية: زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن ناجحة ومثمرة

الوكيل الإخباري - أكدت مسؤولة يابانية، أن زيارة وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا للأردن، وجولة الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني الرابعة، ناجحة ومثمرة.



وقالت نائب السكرتير الصحفي في وزارة الخارجية اليابانية، يوكيكو أوكانو، في لقاء مساء اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين، إن الزيارة بنيت على إنجازات حققها الجانبان، ومتابعة لمخرجات الزيارة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى طوكيو في نيسان الماضي.

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وعرضت مخرجات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والقضايا التي ناقشتها في مختلف المجالات والمذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.