الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

نقابة المعاصر: لا رفع لأجور عصر زيت الزيتون وسعر عصر الكيلو 65 قرشا

شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

تحذير من إدارة السير حول الحوادث المرورية

البدء بإعادة إنشاء طريق عنجرة - راجب بتكلفة 256 ألف دينار

الإثنين، 04-09-2023 05:48 م

مسؤولة يابانية: زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن ناجحة ومثمرة

393280_13_1693763769


الوكيل الإخباري - أكدت مسؤولة يابانية، أن زيارة وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا للأردن، وجولة الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني الرابعة، ناجحة ومثمرة.

وقالت نائب السكرتير الصحفي في وزارة الخارجية اليابانية، يوكيكو أوكانو، في لقاء مساء اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين، إن الزيارة بنيت على إنجازات حققها الجانبان، ومتابعة لمخرجات الزيارة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى طوكيو في نيسان الماضي.

اضافة اعلان


وعرضت مخرجات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والقضايا التي ناقشتها في مختلف المجالات والمذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220224104842948651320

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

820231019953199606611

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

374742803_761026699369617_1712284345341249651_n

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

main_image64f5e6222021e

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

481908_8_1693814410

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

dff

نقابة المعاصر: لا رفع لأجور عصر زيت الزيتون وسعر عصر الكيلو 65 قرشا

أخبار متعلقة
64f5b6c40b829

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

WhatsApp Image 2023-08-29 at 10.04.21 AM

المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

368005223_689962366504668_9158270342749226456_n

تنظيم قطاع الطاقة: إغلاق 23 مقلعاً مخالفاً في الرويشد - صور

801156-1809518595

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

8202315205725652737963

%27 ارتفاع على صادرات الكهرباء في الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي

WhatsApp Image 2022-06-28 at 9.41.10 AM (1) (1)

عطاءات لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل المصابين العسكريين