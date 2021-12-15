الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

مسابقة تحدي مجتمعات البرمجة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المراكز الشبابية

اطلاق مشروع صحة الشباب للوقاية من السلوكات الخطرة

قبيلات تفتتح منتدى السياسات التعليمية

حملة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي

مراكز التطعيم يوم الخميس - أسماء

اطلاق مشروع نمو زراعي مستدام بالعقبة

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في إربد

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية وآل البيت

انضمام الأردن للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال

تفاصيل صادمة حول جريمة قتل مريم في عمان - فيديو

الأربعاء، 15-12-2021 11:53 م

مسابقة تحدي مجتمعات البرمجة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المراكز الشبابية

2


الوكيل الاخباري - تشهد مسابقة "تحدي مجتمعات البرمجة"، التي أطلقتها مبادرة "مليون مبرمج أردني"، مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية، والمراكز والتجمعات الشبابية، والعائلات من جميع محافظات المملكة.

وبحسب بيان صادر عن المبادرة اليوم الأربعاء، أنشئ ما يقارب 600 مجتمع، حيث يقوم فريق المبادرة بالتواصل مع المجتمعات التي تم قبولها حتى الأن، والتي يبلغ عددها 200 مجتمع بالتوازي مع أعضائهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 عضو فعال تتراوح أعمارهم بين 19 و 45 عاما.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

اطلاق مشروع صحة الشباب للوقاية من السلوكات الخطرة

1639594462362

قبيلات تفتتح منتدى السياسات التعليمية

rrrrr

حملة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم يوم الخميس - أسماء

عقبة

اطلاق مشروع نمو زراعي مستدام بالعقبة

122021921489388239078

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في إربد

أخبار متعلقة
حظر

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة