مسابقة تحدي مجتمعات البرمجة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المراكز الشبابية

الوكيل الاخباري - تشهد مسابقة "تحدي مجتمعات البرمجة"، التي أطلقتها مبادرة "مليون مبرمج أردني"، مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية، والمراكز والتجمعات الشبابية، والعائلات من جميع محافظات المملكة.



وبحسب بيان صادر عن المبادرة اليوم الأربعاء، أنشئ ما يقارب 600 مجتمع، حيث يقوم فريق المبادرة بالتواصل مع المجتمعات التي تم قبولها حتى الأن، والتي يبلغ عددها 200 مجتمع بالتوازي مع أعضائهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 عضو فعال تتراوح أعمارهم بين 19 و 45 عاما.

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