مساع لإنهاء معاناة مهندس أردني يقيم في حديقة بالرياض

الوكيل الاخباري - تواصل نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي مع رئيس لجنة الرياض في النقابة ووزارة الخارجية لمتابعة الحالة الانسانية لمهندس أردني في الرياض، تم تداول قصته في وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال سمارة أنه وفقا للمعلومات التي وصلت النقابة، فإن المهندس يعاني من حالة صعبة، وإنه يبيت منذ نحو ثلاثة أشهر في حديقة عامة ويرفض التجاوب مع أية محاولة لمساعدته من زملائه أو أي أحد، وأنه في الوقت نفسه يرفض العودة الى المملكة.



وأضاف سمارة أن وزارة الخارجية أبلغته بأنها تتابع حالة المهندس مع عائلته، والسلطات السعودية من خلال السفارة الأردنية في الرياض.

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