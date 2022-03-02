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الأربعاء، 02-03-2022 05:03 م

مستثمرو قطاع الإسكان يطالبون بحل الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين

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الوكيل الاخباري - طالب مستثمرون في قطاع الإسكان الجهات المهنية بضرورة انفاذ القانون وحل الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وذلك بعد فقدان المجلس النصاب القانوني.

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كما طالبوا الجهات المعنية بضرورة انقاذ القطاع من حالة الركود الذي يعيشها، مشددين على أهمية مراعاة طبيعة قطاع الإسكان ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.


وبينوا أن المادة 19 من قانون الجمعيات في المملكة، تنص على أن للوزير المختص"وزير الداخلية" تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم بمهام هيئة إدارتها، وتحل محلها في حال تعذر عقد اجتماع هيئة إدارة الجمعية، إثر فقدان النصاب القانوني، بسبب الاستقالة أو الوفاة.


يذكر أنه قد تقدم 5 أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، باستقالاتهم من عضوية الهيئة، فيما اعتذر الأعضاء الاحتياط عن الانضمام للهيئة، ليصبح عدد الأعضاء المستقيلين 5 أعضاء، من أصل 9 أعضاء.


 




 

 


 

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