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الإثنين، 31-01-2022 11:05 م

نقيب المهندسين يرحب بالتحقيق بأسباب انقطاع التيار الكهربائي

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الوكيل الاخباري - رحبت نقابة المهندسين بإجراء تحقيق حول أسباب انقطاع التيار الكهرباء لساعات عن مناطق واسعة في المملكة خلال المنخفض الجوي الأخير.

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وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي في تصريح اليوم الاثنين، إن إجراء التحقيق ضروري ومهم جدا، وذلك لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار ما حدث خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائي أضر بالكثير من المواطنين.


وأضاف أننا في الوقت الذي ندعم فيه هذه التحقيقات، نؤكد على ضرورة أن تكون موضوعية ومحايدة، وأن لا تكون أفعالنا مجرد ردود فعل على ما حدث فقط، وإنما أن يكون الهدف منها أيضا وضع الخطط لمعالجة الخلل بشكل جذري.


وأكد الزعبي على الحاجة لصيانة البنية التحتية في المملكة وخاصة في العاصمة عمان، واصلاح الاختلالات ونقاط الضعف فيها، مشددا على "أننا نمتلك الخبرات والكفاءات الهندسية المناسبة والقادرة على معالجة الوضع بالطريقة المثالية".

 




 

 


 

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