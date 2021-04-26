مستجدات حالة الجراد في المملكة

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الزراعة على تجاوز مرحلة الخطر ومنذ ايام وذلك بجهود كبيرة بذلت خلال الاسابيع الماضية من قبل كوادر وزارة الزراعة في اغلب المحافظات والاسناد الكبير من قبل القوات المسلحة /سلاح الجو والامن العام والحكام الاداريين و مفوضية العقبة الاقتصادية وامانة عمان والبلديات ووسائل الاعلام والقطاع الخاص والمزارعين .

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حيث وصلت فرق الاستكشاف اليومية الى ٦٠ فرقة استكشاف وما يزيد عن ٥٠ فرقة مكافحة بالاضافة الى المكافحة عبر الطائرة .



وقد وصلت جهود المكافحة في اليوم الواحد الى مايزيد عن ٤٠ الف دونم ووصلت النتائج الى ما يزيد ٩٥ % اضافة الى انه لم يسجل ضرر في المزروعات يزيد عن ٥ % ومن هنا ستعمل الوزارة على ايقاف التقرير اليومي نظرا لانخفاض الخطر وتلاشي وجود الجراد من اغلب المحافظات ولا نتمنى العودة الى اصدار البيان اليومي الا في حال عودة الخطورة من الجراد لا قدر الله حيث سيتم اعتماد الخبر لوسائل الاعلام حسب منطقة المكافحة .



وستبقى كافة الارقام المعلنة مفتوحة لاستقبال الاتصالات والمعلومات من كافة محافظات المملكة ومتابعة المعلومات ورصدها .

محافظة معان :-



قامت ٣ فرق استكشافية برصد مجموعات صغيرة على اطراف مدينة معان ومجموعات متوسطة في الجفر وقد تمت عمليات المكافحة من قبل ٤ فرق وحتى فجر اليوم ، وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠



البتراء :-



تقوم مديرية الزراعة برصد كافة المعلومات حول وجود الجراد الصحراوي وقد قامت فرقتين للاستكشاف برصد مجموعات داخل المناطق السكنية في منطقة الفرسان والدارا وبالاضافة لوجودها داخل المناطق السكنية رصد وجود خيول ويتم التنسيق مع المفوضية السياحية للبتراء الى اجراء تدخين متحرك ومخلوط بمبيد صحة عامة لطرد مجموعات الجراد خارج المناطق السكنية ليتم مكافحتها مساء اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء البتراء على ٠٧٩٩٠٣٨٤٩٣



الشوبك :-



رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات صغيرة من الجراد الصحراوي في المزارع الشرقية بئر بن جازي حيث جرت عمليات المكافحة من قبل فرقة مكافحة واحدة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء الشوبك على 0776100439



محافظة الكرك : -



شاركت ٦ فرق استكشافية بالرصد ولم يسجل تواجد للجراد الصحراوي ولم يتم استقبال اي معلومة حول الجراد، وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم وسيتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤

محافظة الزرقاء :-



شاركت ٦ فرقة في عمليات الاستكشاف اضافة الى استقبال المعلومات والمشاهدات وتم رصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في الغمر ووادي اسخيم وام المسايل، والحلابات ومزارع الازرق وقد شاركت ٥ فرق في عمليات المكافحة وسيتم استكمال عمليات الرصد اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢



محافظة العقبة :-



رصدت ٤ فرق استكشافية، مجموعات متوسطة و جديدة من الجراد الصحراوي في رحمه والريشة وقاع السعيدين وقد شاركت ٤ فرق في عمليات المكافحة وعدد من الفرق المشاركة من قبل الجمعيات التعاونية والمزارعين والقطاع الخاص وسيتم استكمال عمليات المكافحة اليوم اضافة الى عمليات الاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣

محافظة الطفيلة :-



شاركت ٤ فرق استكشافية ولم يتم رصد اي كميات من الجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩



محافظة العاصمة :-



نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١



محافظة المفرق :-



رصدت ١٠ فرق استكشافية مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي الخالدية والخربة السمراء وتمت عمليات المكافحة مساء امس وفجر اليوم من خلال ٤ فرق مكافحة وسيتم استكمال عمليات الرصد والاستكشاف وسيتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦



محافظة مادبا :-

نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة مادبا على٠٧٧٥٦١٤١٥٧



الاغوار الجنوبية :-



نتائج فرق الاستكشاف تؤكد عدم تواجد للجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٧٥٠٧١٦٠



محافظة البلقاء :-



نتائج فرق الاستكشاف لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الرصد لهذا اليوم وسيتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩



- تهيب وزارة الزراعة بالاخوة المواطنين بالتأكد من المعلومة والمشاهدة قبل الابلاغ على ارقام الوزارة لوجود عدد من البلاغات الغير دقيقة وهذا يؤثر على عمل فرق الاستكشاف وتشتت الجهود



تؤكد الوزارة ان كافة المعلومات الواردة يتم متابعتها وتنسيقها وفق خطة العمل والوزارة تستطيع رصد سلوك وتحرك الجراد وتقدير اماكن انتقاله ولذلك يتم معالجة المعلومة في مكان قد يكون بعيد عن المكان الذي تم التبليغ عنه بعد تتبع مسار الجراد ونؤكد ايضا اننا لا نقوم بعمليات المكافحة داخل المناطق السكنية او القريبة من الحيوانات ونقوم بأجراء عمليات طرد من خلال الدخان المكثف المخلوط مع مبيدات الصحة العامة لطرد الجراد خارج المناطق السكنية ومن ثم مكافحته وذلك حفاظا على صحة المواطنين .



- تشير حركة الرياح اليوم الا انها ستكون جنوبية غربية نشطة خلال النهار مما يبقي احتمالية متوسطة لدخول الجراد خلال اليوم وستساعد موجات الغبار في التخفيف من حركة الجراد الداخلية في بعض المناطق .

-تهيب وزارة الزراعة بالأخوة المزارعين الالتزام بفترة الأمان للمبيدات الزراعية المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي والبالغة ثلاثة اسابيع من تاريخ الرش وذلك لضمان عدم وجود اي متبقيات للمبيدات في محاصيلهم عند الحصاد وكذلك تؤكد الوزارة على الاخوة مربي الثروة الحيوانية الابتعاد عن مواقع الرش لنفس الفترة حفاظا على حيواناتهم من اي تأثير للمبيدات المستخدمة علما ان الوزارة تقوم ومن خلال كوادرها المختصة بأخذ عينات من المحاصيل المعدة للتسويق للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات.



-جميع الاجراءات والعمليات جاءت بالتنسيق والمتابعة مع مركز الامن وادارة الازمات



-تم استخدام المرشات المحملة على التركتورات وايضا المحملة على سيارات البكب وايضا استخدام المرشات المحمولة من قبل الافراد في المناطق الوعرة والاودية ويذكر ان الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات وقد تمت اجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية .



-خطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي بأذن الله .



-تؤكد الوزارة على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الافه من خلال معداتها وكوادرها وشركائها ونستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وارقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد .



