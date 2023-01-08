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الأحد، 08-01-2023 04:17 م

مستشفى الأمير حمزة يستحدث وحدة لجراحة تشوهات العمود الفقري

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الوكيل الإخباري - استحدث مستشفى الأمير حمزة، وحدة متخصصة لجراحة تشوُّهات العمود الفقري، بالتعاون مع جراحة العظام والعمود الفقري والأعصاب والتخدير، لعلاج المرضى الذين يعانون من عدم محاذاة الفقرات أو انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش إن الفريق الطبي المتخصص قام بإجراء عملية جراحية امتدت لعشر ساعات، لمريض يبلغ من العمر 16 سنة، يعاني من جنف متقدم "تقوس وميلان في العمود الفقري"، وحالته جيدة.

وأضاف أن العملية أجريت بنجاح، من قبل الفريق الطبي المشترك تحت إشراف أخصائي العظام والعمود الفقري الدكتور باسل البلبيسي، وبمشاركة أخصائي الأعصاب الدكتور علاء الموسى، وأخصائي التخدير الدكتور راسم طلال والكوادر الصحية الأخرى.

وأشاد أبو طربوش بجهود الكادر الطبي المتخصص في نجاح العملية النوعية، مؤكدا أن المستشفى وكوادره على استعداد لاستقبال الحالات المرضية التي تحتاج إلى تداخلات جراحية في تشوهات العمود الفقري.

يشار إلى أن مستشفى الأمير حمزة قام بإجراء 10 آلاف عملية جراحية ما بين متوسطة وكبرى خلال العام الماضي 2022.

 




 

 


 

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