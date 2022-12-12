برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج صندوق المعونة

الوكيل الإخباري - اطلعت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فليتشر، والوفد المرافق لها، اليوم الاثنين على برامج صندوق المعونة الوطنية.

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واستعرض صندوق المعونة الوطنية، لآليات تقديم الدعم والمساندة للأسر التي تمر بظروف معيشية صعبة، وأنظمة حاسوبية لتفعيل خدماته بشكل فعال.



وقالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، إن زيارة الوفد إلى الصندوق تدل على ثقة برنامج الأغذية العالمي بهذه المؤسسة التي أصبحت مركز أهتمام وتقدير الجهات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة الفقر والتخفيف عن الأسر المحتاجة.



وأثنت كورين فليتشر، على جهود الصندوق، وإسهاماته البالغة في الوقوف إلى جانب الأسر التي بحاجة للدعم والمساعدة.



وبينت أن الصندوق يتبع نظاما متميزا، وان البرنامج سيساعد الصندوق لتقديم الخدمات لفئة الأسر المحتاجة.