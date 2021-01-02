مستشفى البشير يعلن استئناف العمليات الجراحية

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مستشفيات البشير، محمود زريقات، مساء السبت، إن المستشفيات تبدأ واعتبارا من صباح الأحد الموافق ٣ كانون الثاني ٢٠٢١ باجراء العمليات الجراحية المبرمجة والتي تم تأجيلها منذ تشرين اول ٢٠٢٠ نتيجة جائحة الكورونا المتجددة وضمن شروط احترازية مشددة وبنسبة ٣٠ بالمئة من البرنامج الاعتيادي للعمليات الجراحية المبرمجة.وأضاف زريقات، أنه يشترط على المريض إجراء فحص ال(PCR) قبل الدخول بفترة لا تزيد عن ٧٢ ساعة كما ويشترط إجراء الفحص للمرافق اذا تطلبت حالة المريض وجود مرافق.وأوضح أنه سيتم التواصل مع المرضى المؤجلة عملياتهم الجراحية من قبل فريق من العلاقات العامة لتثبيت الموعد الجديد حسب التسلسل الزمني قبل التأجيل .