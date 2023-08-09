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الأربعاء، 09-08-2023 01:43 م

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

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الوكيل الاخباري - أصدر مستشفى الجامعة الأردنية التقرير السنوي للعام 2022 من القطع المتوسط بواقع 193 صفحة، تضمن توثيقا بالأرقام والإحصائيات لإنجازات المستشفى التي حققها على مستوى الدوائر الطبية والإدارية والفنية.

وأوضح التقرير ، ان عدد الأبحاث العلمية التي نشرها المستشفى خلال العام الماضي وصلت إلى ما يقارب 234 بحثا علميا في مختلف المجالات الطبية والتمريضية والدوائية.

ورصد التقرير أبرز الوفود الرسمية الزائرة للمستشفى خلال العام الماضي على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى أبرز الشهادات الدولية التي حصل عليها المستشفى.

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