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الجمعة، 10-11-2023 01:45 م

مسيرات في محافظات الأردن نصرة لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع - صور

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الوكيل الإخباري - نفذت فعاليات شعبية وحزبية أردنية في عمان وعدة محافظات، بعد صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية، نصرة للمقاومة، ودعماً للأهل في قطاع غزة.

وطالب المشاركون بتدخل دولي لإيقاف عدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل منذ 35 يوما على القطاع، والذي دمر فيه البنية التحتية في القطاع، وأدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف العدوان، الذي يشكل خرقا للإنسانية.

ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.



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