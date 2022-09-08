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الخميس، 08-09-2022 01:52 م

مشترك دفع 170 ألف دينار للضمان وأخذ 670 ألف دينار في 8 سنوات

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثالا لحالة واقعية بعنوان: "لماذا تعديل آلية احتساب متوسط الأجر عند التقاعد".

وقالت المؤسسة وفق ما رصده "الوكيل الإخباري"، إن مشترك في الضمان بدأ براتب (150) دينار، وتضاعف هذا الراتب أكثر من (50) ضعف وفي آخر (12) سنة أكثر من (4) أضعاف.

وأضافت أن مجموع الاشتراكات التي دفعها المشترك للمؤسسة بلغت (170) ألف دينار، فيما الرواتب التقاعدية التي حصل عليها منذ تقاعده قبل (8) سنوات (670) ألف دينار، أي أنه استرد كامل ما دفعه من اشتراكات بالإضافة إلى (500) ألف دينار.

وأشارت المؤسسة إلى أن راتب هذا المشترك الشهري يتجاوز (6) آلاف دينار.

وبيّنت أن الضمان حماية وليس للثراء وهذا الهدف الذي من أجله جاءت التعديلات الأخيرة.

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