الضمان يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج استدامة ++

الوكيل الإخباري

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- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن أنها أرسلت (6300) رسالة نصية (sms) إلى المنشآت التي تشغّل (10) عمال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدعوتها للاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي يساهم في دعم أجور واشتراكات العاملين الأردنيين وغير الأردنيين.وبيّنت المؤسسة أن الدعم الذي يقدمه برنامج (استدامة ++) للمنشآت يستمر على مدار (18) شهراً، بحيث يصرف للعاملين المستفيدين من البرنامج حافز شمول شهري بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر، تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر، مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع (50) ديناراً لكل منهما.وأضافت المؤسسة أن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان للمنشآت بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف (30) ديناراً شهرياً، وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف (15) ديناراً شهرياً، بحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كلٌ حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة، مبينة بأنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على (500) دينار.وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++) للمنشآت التي تنطبق عليهم شروط الاستفادة، فقد بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول على حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة "برنامج استدامة ++" وتعبئة الطلب.