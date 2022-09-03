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السبت، 03-09-2022 12:01 ص

مذكرة تفاهم بين الضمان وملتقى النشامى للجالية الأردنية

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الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، مذكرة تفاهم تتضمن نشر المواد الإعلامية والتوعوية ونشاطات مؤسسة الضمان عبر المنصات التي تتيحها الجالية لمنتسبيها حول العالم.

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ووقع مذكرة التفاهم في المؤسسة، مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن ملتقى النشامى رئيسها المهندس محمد أيمن الرفاعي.


وقال الدكتور رحاحلة، إن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر خطوة إيجابية تجاه المؤمن عليهم ومتقاعدي وجمهور المؤسسة خارج الوطن لا سيما وأن ملتقى النشامى له أدوات تواصل متنوعة ومباشرة معهم.


وأكد أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتقديم خدمات متميزة وفُضلى لجمهورها وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية واستجابة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع وتخفيف الأعباء على متلقي الخدمة في كل مكان بالعالم، إضافة إلى إتاحة وسائل تواصل متنوعة مع جمهورها العريض ولأبناء الجالية الأردنية لإيصال رسالتها في مختلف دول العالم، مضيفاً بأن توعية المغتربين بأحكام قانون الضمان والاستفادة من منافعه حق أصيل لهم.


بدوره، بين رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي، بأن الملتقى يتواجد في أكثر من أربعين بلداً في العالم ويهتم بشؤون المغتربين الأردنيين في الخارج ويقدم لأبنائهم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية وربطهم بوطنهم الأم من خلال تشجيع السياحة والاستثمار.


وأكد الرفاعي اعتزاز الملتقى بالشراكة مع الضمان لخدمة المغترب الأردني والتي تعد شراكة ممتدة ومتينة، معرباً عن سعادته تجاه توقيع مذكرة التفاهم التي تنعكس إيجاباً على منتسبي الملتقى وتعزز سُبل التعاون مع مؤسسة الضمان من خلال نشر رسالة الضمان للمغتربين الأردنيين في كافة البلدان العربية والغربية.


وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم ملتقى النشامى بنشر الأخبار والمنشورات والفيديوهات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به للتعريف بالضمان الاجتماعي وفوائده وتأميناته المطبقة، إضافة إلى العمل على توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالمنفعة المتبادلة حتى يستفيد منها أبناء الجاليات الأردنية القاطنين في أوروبا.


كما نصّت مذكرة التفاهم على إيجاد آليات وقنوات جديدة لتمكين المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً من سداد المبالغ المترتبة عليهم تجاه ذلك الاشتراك، إضافة إلى دراسة شمول المؤمن عليهم المغتربين بالتأمين الصحي، والعمل على تنظيم جلسات حوارية مع أبناء الجالية الأردنية في البلدان التي يتواجدون بها بالشراكة مع مؤسسة الضمان بهدف شرح مضامين تشريعات وأحكام الضمان الاجتماعي واطلاعهم على آخر مستجداته ودعوة أكبر عدد ممكن منهم للاشتراك الاختياري بالضمان.


وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد المشارك المكون من الرئيس الفخري والتنفيذي للملتقى الدكتور أحمد أبو محفوظ وعضو مجلس رئاسة الملتقى نجيب السموري وأمين السر محمد حبران ورئيس ملتقى نشامى جدة الدكتور علي سليمان علي، عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المؤسسة من اهتمام كبير لأبناء الجالية الأردنية في كافة دول العالم.

 




 

 


 

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