مشروع بمليون يورو لتعزيز جهود مواجهة آثار التغير المناخي في وادي الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، عن مشروع بقيمة مليون يورو لتعزيز جهود مواجهة آثار التغير المناخي في منطقة وادي الأردن، ممول من بنك الإعمار الألماني.

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وقالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، إن المشروع الذي يمتد لـ 30 شهرا حتى العام 2025، "سيشمل الأحواض من 1-17 في شمال الوادي ومن 33-39 في شرق وادي الأردن والأحواض من 40-48 في الأغوار الجنوبية بهدف رفع كفاءة إدارة وتوزيع مياه الري وتحسين إدارتها داخل المزرعة".



جاء ذلك خلال ورشة عمل تقييم نتائج مشروع التدابير المصاحبة للتكيف مع التغير المناخي التي عقدت الأربعاء في البحر الميت بمشاركة ممثلي التعاون الألماني وبنك الإعمار الألماني KFW ورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه في مناطق وادي الأردن.



وقالت محاسنة إن "هذه الورشة تأتي في إطار جهود سلطة وادي الأردن لتحقيق رؤيتها في استدامة مصادر المياه وتحقيق التنمية الشاملة في مناطق الوادي من خلال بناء شراكات فاعلة مع جميع المعنيين والشركاء بما يضمن مواجهة آثار التغير المناخي وتطوير قطاع الري وجلب المزيد من المشاريع وتطوير الواقع الزراعي وتنمية المناطق الزراعية وتحقيق تطلعات وطموحات المزارعين كونهم إحدى دعائم الاقتصاد الوطني..".



و"سيقوم المشروع بعمل تقييم لقناة الملك عبد الله ومنظومة توزيع المياه على المزارعين وحصر الاحتياجات المطلوبة، وإجراء مسوحات ميدانية لبعض الوحدات الزراعية والتركيز على أفضل الممارسات داخل المزرعة بما يرفع من كفاءة الاستخدام ويقلل الكلف والأعباء المادية على المزارعين ويحقق لهم مردودا ماديا أكبر ويخلق العديد من فرص العمل ويحسن من المستوى المعيشي والاقتصادي لأهالي الوادي" على ما ذكرت محاسنة.



وأضافت أن سلطة وادي الأردن "ستقوم باختيار بعض المزارع لعمل مناطق ريادية للممارسات الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية وبناء قدرات كوادر جمعيات مستخدمي مياه الري وأعضائها لتحقيق الغايات المنشودة وتطوير الأدوات والمعدات اللازمة بما يضمن استمرارية واستدامة البنى التحتية لخدمة المزارعين".



وأشارت إلى أنه "في ظل ضعف المواسم المطرية وما هو متاح من كميات الري إلا أن تطوير أساليب الري وتنفيذ مشروعات جديدة سيعمل على تغطية معظم احتياجات المزارعين في المنطقة"، مؤكدة حرص السلطة على "التعاون مع المزارعين وتأمين احتياجاتهم رغم قساوة الظروف المائية التي نعيشها وأثار التغيرات المناخية".



وأعربت عن "استعداد سلطة وادي الأردن للتعاون مع المزارعين، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التعاون مما ينعكس إيجابا عليهم وعلى الوطن".



وتسعى سلطة وادي الأردن إلى "جلب العديد من المشروعات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خدمة المزارعين وتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة المادية والمعنوية عليهم من خلال التعاون مع عدد من الجهات خاصة بنك الأعمار الألماني من خلال هذه الورشة كخطوة على طريق إشراك المزارعين ومستخدمي مياه الري للوقوف على واقع مياه الري واحتياجاتها وسبل تطويرها ومناقشة كافة القضايا والأمور المتعلقة بالتكيف مع تأثير التغيرات المناخية" بحسب محاسنة.