مذكرة تعاون بين الشؤون السياسية والبرلمانية والبحث عن أرضية مشتركة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومؤسسة البحث عن أرضية مشتركة، اليوم الخميس، مذكرة تعاون في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والتركيز على دور المرأة والشباب في الشأن العام لتعزيز دورهم في صنع القرار.

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ووقع الاتفاقية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، وعن المؤسسة مديرة مكتب الأردن، آية أبو ستة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.



وتتضمن المذكرة، تنفيذ الجزء الثاني من مشروع "جسور"، والذي سينفذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات في عدد من المحافظات، لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة لمشاركتهم في الحوكمة داخل مجتمعاتهم، وإبراز ذلك من خلال حملات إعلامية لإحداث تغيير إيجابي على المستوى المحلي للمحافظات.



وحضر توقيع المذكرة من منظمة البحث عن أرضية مشتركة ضابط ارتباط مشروع "جسور"، سناء عبابنة، ومن الوزارة مستشار الوزير الناطق الإعلامي باسم الوزارة، المعتمد الجوازنة، ومديرة مديرية شؤون المجتمع المدني، نايفة اللوزي، ومدير مديرية التعاون الدولي، أحمد العجارمة، ومدير مديرية الشؤون القانونية، ماجد القضاة، ورئيس قسم الاتفاقيات والاستشارات القانونية زينة خريسات.