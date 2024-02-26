مشروع تحدي الريادة يفتح باب التقدم لدعم أفكار الشباب

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن فتح باب التقدم أمام الشباب الأردني ومؤسسات المجتمع المدني للحصول على الدعم المالي والفني من مشروع تحدي الريادة المجتمعية في دورته الخامسة، لتبني تنفيذ أفكارهم الريادية المجتمعية.

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وبحسب بيان للصندوق اليوم الاثنين، يأتي إطلاق هذا المشروع للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق"، انسجاما مع رؤية جلالة الملك بأن الشباب المحرك الرئيس للتغيير وأهمية الاستثمار في قدراتهم، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار.



ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للشباب ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع ريادية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتعزيز أثرها على مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى حث الشباب على التنافس الإيجابي ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم للمساهمة في تنمية محافظاتهم وتعزيز الإيجابية من خلال تقديم نماذج لشباب تمكنوا من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية.



ويستهدف المشروع الأفراد والمجموعات الشبابية ضمن الفئة العمرية من 22ـ 40 عاماً، ومؤسسات المجتمع المدني.



ودعا الصندوق الراغبين إلى تعبئة طلب عن طريق المنصة الخاصة بالتسجيل (www.join.kafd.jo ) في الفترة من 25 شباط الحالي وحتى 23 آذار المقبل، ضمن شروط ومعايير محددة.



وستحصل المشاريع المتأهلة على دعم فني يتمثل ببرنامج تدريبي بهدف تطوير فكرة المشروع بما يضمن تحقيق أثر فعلي وحقيقي، وسيحصل الفائزون على دعم مالي لا تزيد قيمته على 5 آلاف دينار للأفراد والمجموعات الشبابية، ودعم بين 10 إلى 15 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.



وستتولى لجنة فنية متخصصة مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة وتقييمها واختيار المشاريع المتأهلة، وإخضاع أصحابها لبرنامج تدريبي لتحسين مهاراتهم الفنية لتطوير مشاريعهم، ينتهي بتقديم عرض تقديمي من قبلهم وصولا إلى التوصية بنتائج التقييم النهائي وإعلان النتائج.



يشار إلى أن المشروع الذي اطلق عام 2019 قدم الدعم لــ 23 مشروعا، ووفر 1768 فرصة مباشرة وغير مباشرة.