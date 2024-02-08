اتفاقية تعاون بين مؤسسة ولي العهد وجائزة الحسن للشباب

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة ولي العهد، مع جائزة الحسن للشباب، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز دور الشباب كمواطنين فاعلين، والعمل بشكل مشترك على تشجيع ثقافة التطوع وتوفير الفرص التطوّعية.

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ووقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، ومدير جائزة الحسن للشباب أيمن المفلح.



وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاقية نصّت على فتح الباب أمام المستفيدين من مبادرات وبرامج مؤسسة ولي العهد للانتساب لجائزة الحسن للشباب، في حين تقوم المؤسسة بتسهيل مشاركة الشباب في جميع الأنشطة لديها، وتنسيق زيارات ميدانية وجلسات توعوية لمنتسبي الجائزة إلى مبادرة "مصنع الأفكار" لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين المستفيدين والمحاضرين.



كما نصّت على تشبيك الجائزة مع الجهات العاملة في قطاع التطوّع، من خلال منصة "نحنُ" المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، إضافة إلى إنشاء حساب تابع لجائزة الحسن للشباب على المنصة لنشر فرصها التطوعية العامة وذات الاختصاص واستقطاب الشباب وتوثيق ساعات التطوع حسب المعايير.



من جهتها، أكدت منكو توافق استراتيجية عمل مؤسسة ولي العهد مع الجائزة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتشجيع مشاركتهم في العملية التنموية.

وقالت "إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مؤسسة ولي العهد في توسيع نطاق تأثيرها مع الجهات الفعّالة، وتعزيز دور الشباب كمحركين للتغيير الإيجابي في المجتمعات".



من جهته، أكد المفلح أن المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقات وتفعيل التواصل بين الجائزة والمؤسسة، بما ينسجم مع أهدافها الساعية لتعزيز روح المبادرة لدى الأفراد والمؤسسات؛ عبر تقديم برامج تدريبية هادفة لتنمية المهارات وتحفيز الأفكار الإبداعية والتوجيه نحو الريادة والابتكار لتمكين الشباب والشابات من استشراف المستقبل ومواكبة المستجدات العالمية وزيادة قدراتهم التنافسية، واتخاذ قرارات مبنية على الإيمان بالقيم المجتمعية، وتزويدهم بمهارات الاعتماد على النفس والانضباط الشخصي.