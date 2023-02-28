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الثلاثاء، 28-02-2023 08:05 م

مصانع ألبان: انخفاض كميات الحليب قد يؤثر على توفر المنتج

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الوكيل الاخباري - ترأس وزير الزراعة خالد الحنيفات الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لتدارس انخفاض كميات الحليب الناتج من اثار الحمى القلاعية والتي أثرت على قطاع تصنيع الألبان وشكلت بعض الانخفاض للكميات وفق حديث المصانع مما قد يؤثر على توفر المنتج خلال الأسابيع القادمة وبالاخص لشهر رمضان.

وحضر الاجتماع في مبنى الوزارة رئيس لجنة الزراعة والمياة في مجلس النواب محمد العلاقمة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة وائل كلوب ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي ومندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس هند شنيكات ونسمة شنك وعدد من شركات الألبان.

وأشار الحنيفات إلى أن التعافي التدريجي لكميات انتاج الحليب المحلي حاليا وتوقع انتظام الانتاج خلال الاشهر القادمة وبما يضمن احتياجات السوق.

وبحث خلال الاجتماع إمكانية استخدام كميات محدودة من الحليب المجفف بما يغطي احتياجات السوق وتعديل مؤقت للمواصفة الخاصة ببعض المنتجات في حال حاجة السوق مستقبلا، وصولا الى توفر المنتج بالجودة والسعر المناسب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة من مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد .

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