جمعية المصدرين: التجار الروس يقبلون على استيراد المنتجات الغذائية الأردنية

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الإقبال على زيارة الجناح الأردني في معرض الخليج الغذائي (غلف فود 2023)، المقام حاليا في دبي بنحو 50%".

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وأضاف الخضري، أن هناك إقبال كبير جدا من التجار الروس لاستيراد المنتجات الغذائية الأردنية وتوريدها إلى روسيا.



وأشار إلى أن "شركة أردنية تعاقدت مع 30 شركة دولية لتصدير منتجاتها للخارج مع انتهاء فعاليات اليوم الأول للمعرض".



ويضم الجناح الأردني المقام على مساحة 722 مترا، وتنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، 31 شركة محلية متخصصة بقطاعات منتجات الحليب والألبان والبهارات والقهوة والعصائر واللحوم والدواجن والبوظة والشوكولاتة والحلويات.

