الجمعة 10-12-2021
الوكيل الاخباري

مصدر رسمي لـ الوكيل: أوميكرون لم يتحور محلياً وهذا الطرح غير علمي

الأمن : القاء القبض على قاتل عشريني في إربد

عجلون: إزالة اعتداء على الشارع العام في بلدية كفرنجه

المفوضية الأوروبية: المتحور أوميكرون موجود في جميع دول الاتحاد تقريباً

رئيس فايزر: جرعة رابعة من اللقاح لمحاربة أوميكرون

لجنة الأوبئة تحذر من متحور دلتا أكثر من أوميكرون

140 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المملكة

الجامعة العربية تؤكد تواصل عملها من أجل حماية حقوق الإنسان

رئيس الفريق البحثي يوضح بشأن تمحور أوميكرون محليا

الصحة تعلن اسماء مراكز التطعيم السبت

الجمعة، 10-12-2021 09:14 م

مصدر رسمي لـ الوكيل: أوميكرون لم يتحور محلياً وهذا الطرح غير علمي

عمان


الوكيل الإخباري - استبعد مصدر رسمي مُطلع، أن يكون المتحور "اوميكرون" قد نشأ في المملكة وتحور داخلها، موضحاً أن هذا الطرح غير علمي.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إن المحتور أوميكرون مصدره أفريقي، ووصل للدول المجاورة للأردن قبل أيام، منوهاً إلى أن الحالتين اللتين سجلتا في المملكة مصدرهما من الخارج.

وأضاف أنه من المُبكر الجزم بأنه يكون الفيروس قد تحور داخل الأردن ، مشيراً إلى أن تأكيد ذلك علمياً لا يتم إلا إذا تم عمل فحوصات "تتبع جيني" لمئات الحالات، يتم فيها تحديد تاريخ الإصابة ومصدرها، حتى يتم التأكد أن الفيروس تحور محلياَ.

وأشار المصدر إلى أن عدد قليل من الذين كان يشتبه بإصابتهم بالمتحور خضعوا لفحص التتبع الجيني، وبعد الفحص تم التأكد من إصابة شخصين فقط.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الأمن : القاء القبض على قاتل عشريني في إربد

عجلون

عجلون: إزالة اعتداء على الشارع العام في بلدية كفرنجه

آوميكرون ٢

لجنة الأوبئة تحذر من متحور دلتا أكثر من أوميكرون

لقاح

140 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المملكة

مستشفى

رئيس الفريق البحثي يوضح بشأن تمحور أوميكرون محليا

لقاح الوكيل

الصحة تعلن اسماء مراكز التطعيم السبت

أخبار متعلقة
إصابات

الحموري : دخول أوميكرون إلى الأردن سيهدد صحة المواطنين

لقاح

الأوبئة توصي بإجراء فحص PCR للقادمين من الدول التي رصدت أوميكرون

رئاسة

الحكومة تقر الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2021 – 2025 م

طلبة 3

الأوبئة: زيادة إصابات طلبة المدارس هو انعكاس لما يحدث في المجتمع

الشتاء

تحذير أمني للمواطنين لعدم استقرار الحالة الجوية

الصحة

الصحة تنفذ ورشة مشتركة للتوعية بشأن مضادات الميكروبات