مصدر رسمي لـ الوكيل: أوميكرون لم يتحور محلياً وهذا الطرح غير علمي

الوكيل الإخباري -

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استبعد مصدر رسمي مُطلع، أن يكون المتحور "اوميكرون" قد نشأ في المملكة وتحور داخلها، موضحاً أن هذا الطرح غير علمي.وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إن المحتور أوميكرون مصدره أفريقي، ووصل للدول المجاورة للأردن قبل أيام، منوهاً إلى أن الحالتين اللتين سجلتا في المملكة مصدرهما من الخارج.وأضاف أنه من المُبكر الجزم بأنه يكون الفيروس قد تحور داخل الأردن ، مشيراً إلى أن تأكيد ذلك علمياً لا يتم إلا إذا تم عمل فحوصات "تتبع جيني" لمئات الحالات، يتم فيها تحديد تاريخ الإصابة ومصدرها، حتى يتم التأكد أن الفيروس تحور محلياَ.وأشار المصدر إلى أن عدد قليل من الذين كان يشتبه بإصابتهم بالمتحور خضعوا لفحص التتبع الجيني، وبعد الفحص تم التأكد من إصابة شخصين فقط.