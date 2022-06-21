مصدر: مُقترح فرض الرسوم على الطرق لم يتضمن طريقة تحصيلها

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مُقترح فرض الرسوم على الطرق في الأردن لم يتضمن طريقة تحصلها من مستخدمي الطريق.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن خطة المقترح المُقدم من البنك الدولي الآن في ادارج رئاسة الوزراء ، موضحاً أن هناك لجان تدرس هذا المقترح لبيان إذا ما كان قابلاً للتنفيذ.



وأكد أنه في حال تطبيق المُقترح على أرض الواقع فإن الرسوم لن تكون ثابتة وموحدة على كل الطرق، منوهاً إلى أن اللجان المختصة لها رأيها في إقرار هذا الملف.



وأشار إلى أن لدى الحكومة توجه نحو تطوير وتحديث منظومة الطرق في المملكة خاصة التي تشهد نشاطاً مرورياً كبيراً.



وكانت جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.

