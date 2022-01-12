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الأربعاء، 12-01-2022 03:10 م

مصدر: وزارة الصحة ترفض ادراج مطعوم مهم للأطفال ثمنه 15 دولاراً

تعبيرية


الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات


أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة وجود مطعوم هام للأطفال يسمى المكورات الرئوية يُعطى في القطاع الخاص فقط.
وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء إن مطعوم المكورات الرئوية لا يوجد ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم رغم أن منظمة الصحة العالمية طالبت بإدراجه .

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وأضاف أن المطعوم يقي من التهاب الأذن الوسطى، التهاب الرئتين، التهاب السحايا وتسمم الدم، مبينا أن وزارة الصحة رفضت إدراجه وذلك لانه يكلف الدولة 15 دولارا على كل جرعة.


وبين أن المستشفيات الخاصة تقوم ببيعه بسعر 80 دينارا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تعلن عنه رغم أهميته القصوى وذلك لانه يقي من 13 نوعًا من المكورات الرئوية .


وأوضح أن اللقاح يتم أخذه على ثلاث جرعات حتى جيل السنة بفارق يتراوح بين 4 و 8 أسابيع وجرعة رابعة في بداية العام الثاني.


وأشار إلى انه ورغم معاناة الأطفال من الأمراض الرئوية والآثار التي من الممكن أن تخلفها إلا أن وزارة الصحة رفضت ادراجه ضمن البرنامج الوطني للتطعيم منذ العام 2009.

 




 

 


 

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