مصفاة البترول تطلق خدمات بوابة العملاء الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الأربعاء، بوابة خدمة العملاء الإلكترونية ضمن تطبيقاتها (بوابة مجموعة مصفاة الأردن) والمتوفرة على متاجر التطبيقات العالمية (Play store) و (App Store) و (HUAWEI AppGallery).

اضافة اعلان



وجاء إطلاق البوابة ضمن جهوده الشركة الرامية الى رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، والتي تمكن عملاء المحروقات (الأسفلت وزيت الوقود) والغاز المسال والزيوت المعدنية من الاستفادة إلكترونياً من خدمات الشركة.

وتضمنت البوابة خدمات طلبات التزود بالمواد، والدفع باستخدام خدمات إي فواتيركم مع تحمل مصفاة البترول لعمولات الدفع الإلكتروني, والاطلاع على الأرصدة والفواتير وكشوفات الحساب الخاصة بالعميل.



ويأتي إطلاق هذه الخدمات لإرضاء عملائها من خلال رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لتسهيل إجراءات التزود بمنتجاتها، حيث أن هذه الخدمة تمتاز بأعلى درجات السلامة والأمان ومن شأنها توفير الوقت والجهد واختصار إجراءات التزود بالمنتجات وتسهيل إجراءات الدفع والحد من مخاطر التعامل بالنقد.



وبينت الشركة أنه لغايات التواصل معها وتفعيل الخدمات الالكترونية والرد على أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تم تخصيص أرقام الهواتف التالية: عملاء المحروقات والغاز المسال هاتف: 0790131365 و 0790131366، وعملاء الزيوت المعدنية هاتف: 0797500235 و 0790079318 .