مطالبات باعتبار قطاع الإنشاءات من القطاعات المتضررة

الوكيل الإخباري - طالب نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، الإثنين، باعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير العمل يوسف الشمالي في مقر الوزارة.

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وأشار في بيان، إلى الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات ،وحجم التراجع في المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص، التي تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قطاع المقاولات من الركائز الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني الذي يعاني بشكل عام.



وطالب اليعقوب بتسهيل المعاملة البنكية لمقاولي القطاع، للاستفادة من برامج الدعم التمويلي للبنوك التي تسهم في تقليل استنزاف قدرات المقاول المالية.



وأشار إلى دور مركز تدريب المقاولين والخدمات في تقليل نسبة البطالة ؛من خلال الدورات المتخصصة التي يقدمها في المهن الداعمة للقطاع ، وكذلك في مجال الصحة والسلامة العامة.