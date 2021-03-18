نقيب المقاولين لـ الوكيل : التحقيق بحادثة انهيار مبنى في النصر

الوكيل الإخباري - خاص - أكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، حرص النقابة على الوقوف بوجه العاملين المخالفين في القطاع الإنشائي، لافتا أنه سيتم محاسبة كل " مقاول غير مختص ".

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وأشار اليعقوب ،الخميس لـ " الوكيل الإخباري " إلى أنه يجرى التحقيق بشأن انهيار المبنى في منطقة جبل النصر، موكداً أنه عند إثبات التقصير في تلك الحادثة سيتم محاسبة المقاول وفصله من العمل ،بحسب النظام الداخلي للنقابة.



وشدد على أن يكون هناك مقاول مختص ومعتمد في النقابة لضمان سلامة البناء وتحمله كامل المسؤولية في الإنشاء.



وكان قد أعلن مصدر أمني أمس الأربعاء عن انهيار جزء من منزل في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان إثر أعمال إنشائية بالقرب منه .





