مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

الوكيل الاخباري - طالب القطاع التجاري البنوك والمؤسسات المالية، الخميس، بضرورة تأجيل اقساط البنوك على المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان، حسب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.



وقال الكباريتي، لـ "المملكة"، إنّ تأجيل أقساط البنوك خلال الشهر المقبل سيزيد من القوة الشرائية في الاسواق، ويخفف من وطأة تأثير ارتفاع الاسعار إن وجد، مع التأكيد على تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين خلال شهر رمضان.



ممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة، أكّد أن تأجيل اقساط البنوك "ضرورة ملحة جدا"، خاصة في الفترة الحالية نظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إلى أن تأجيل اقساط البنوك دون فوائد سيوفر سيولة لدى المواطنين، وسيحرك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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