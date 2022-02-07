نقابة الخدمات العامة توقع اتفاقية تشمل جميع العاملين في قطاع الفنادق

الوكيل الإخباري - وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة و جمعية الفنادق الأردنية، اتفاقية عمل جماعي تشمل جميع العاملين في قطاع الفنادق، ويستفيد منها نحو 23 ألف عامل في المنشآت الفندقية العاملة في المملكة بجميع تصنيفاتها، وتستمر لمدة عامين، وذلك بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبد الرزاق عربيات. اضافة اعلان





ووفق بيان صادر عن النقابة اليوم، تتولى الجمعية، بموجب الاتفاقية الذي وقعها رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الحكيم الهندي، تدارسَ أوضاع العاملين بالفنادق نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة من خلال مشاورات بين الطرفين، كما نصت على حق العاملين في كافة المنشآت الفندقية بجزء من بدل الخدمة (10 %)، بالنسب التي تقررها الحكومة وحسب التعليمات الناظمة.

كما تُمنح النقابة، بموجب الاتفاقية، 3 منح دراسية سنويا، لتدريس طلاب يتم تسميتهم من قبلها، وذلك للدراسة بكلية عمون الجامعية التطبيقية ( طالبان ضمن مساق الدبلوم، وطالب ضمن مسار البكالوريوس)، ونصت الاتفاقية على حق العاملين في القطاع الاشتراكَ في صندوق التكافل الاجتماعي عند إنشائه.

واتفق الطرفان على إدامة التواصل، والعمل على تحسين الأداء المهني للعاملين في القطاع والحفاظ على حقوقهم العمالية التي كفلها قانون العمل وأية مكتسبات يخصصها الفندق للعاملين. كما تتعهد النقابة، بموجب الاتفاقية، بأن تكون أية مخاطبات أو اتصالات مع القطاع من خلال الجمعية، بما يحقق التعاون القائم من أجل التنسيق بجميع القضايا المتعلقة بالقطاع بشكل عام.

ونصت الاتفاقية، على أن المنشآت الفندقية ملتزمة بتوفير التأمين الصحي حسب تنظيم العمل والإدارة الخاصة بكل منشأة، إلى جانب، أن تقدم الجمعية دعما للنقابة لتغطية مصاريف مشاركة أعضائها في دورات التدريب وتبادل الخبرات، بهدف رفع سوية العمل النقابي.

و بموجب الاتفاقية، تلتزم النقابة عند ورد أية شكوى من قبل العاملين في الفنادق، بمراجعة الجمعية ليتم التنسيق والتوصل إلى حل بشأنها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تقوم النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكد الطرفان في الاتفاقية أن الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت الفندقية 260 دينارا، ويخضع لأي تعديل يطرأ من الحكومة.



من جهة أخرى، بينت النقابة في البيان، أنها وقعت اتفاقية جماعية مع شركة مطاعم جبري، بكلفة اجمالية تبلغ 600 ألف دينار سنويا، تضمنت العديد من المكتسبات للعاملين فيها، ويستفيد منها 560 عاملا بالشركة. وتضمنت الاتفاقية، إشراك 50 موظفا بعقد تأمين صحي لدى مركز الحسين للسرطان للعام 2022 نظرا لإنتاجيتهم العالية، ومساهمة الشركة في تغطية نفقات الأدوية المزمنة وغير المغطاة في عقد التأمين الصحي، وتقديم 25 منحة دراسية سنويا لأبناء العاملين، وتشغيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع المتطلبات القانونية واحتياجات الشركة، إلى جانب الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.



