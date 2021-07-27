مطالبة نيابية بالكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وثيقة

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال النائب ينال الفريحات أنه قام بطلب الكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبيان حجم تحويلات الفوائض النقدية وحجم الأرباح الاستثمارية، من خلال عدة اسئلة قدمها لوزير العمل يوسف الشمالي.

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وتاليا الاسئلة التي وجهها الى وزير العمل :-

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم



استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير العمل:



نص السؤال :



1- بيان حجم نمو الموجودات لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ التأسيس وبيان حجم تحويلات الفوائض النقدية وحجم الأرباح الاستثمارية لكل عام حتى تاريخه.





5- كم بلغت ارباح الصندوق عن كل عام للفترة 2016 – 2021 وتفاصيل مصادر هذا الدخل ( مجموع قيمة فوائد القروض، قيمة فوائد الودائع عن كل عام )..



6- كم بلغ الدخل الشامل للصندوق عن كل عام للفترة 2016 – 2021 وتفاصيل الربح /الخسائر لكل عام





7- كم عدد وحجم الاكتتاب بالسندات للصندوق لكل عام للفترة 2016 – 2021 و آجال كل سند وعائده الاستثماري ونسبة حصة الصندوق من كل اصدار للبنك المركزي لتلك الفترة



8- ما هي الحدود المسموح بها للاستثمار في السندات الحكومية



9- هل تم فعلا رفع سقف الاستثمار بالسندات ل 65% . واذا كانت الإجابة بالإيجاب من الجهة التي اتخذت هذا القرار





10- بالنسبة للشركات المتعثرة، كم بلغت الكلفة التاريخية للشركات المصنفة حاليا انها شركات متعثرة ومتى تمت المساهمة في تلك الشركات، ومتى تم تصنيفها كشركة متعثرة، وكم خسائر الصندوق في هذه الشركات ( الخسائر الحقيقية والدفترية) للفترة 2015 – 2021 . وما خطة الصندوق لتخفيف حدة خسائره





11- كم بلغ حجم شراء / بيع الاسهم لكل عام للفترة 2016 - 2021 وما هي ابرز الشركات التي قام الصندوق بشراء اسهم فيها





12- ما اسماء الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي التي حولت ارباح للصندوق عن نتائج اعمالها، وكم بلغت قيمة حصة الصندوق من الأرباح من كل شركة لكل عام للفترة 2016 - 2021 . وتحت اي بند تدخل هذه الارقام في حسابات الصندوق



13- كم مجموع المبالغ التي حولتها الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي بدل تمثيل الممثلين في مجالس الادارة من بدلات شهرية ومكافئات مهما كان مسماها عن كل عام للفترة 2016 – 2021 . وتحت اي بند تدخل هذه الارقام في حسابات الصندوق.





