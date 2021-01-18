مطالب بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن دعم تنافسية القطاع الصناعي في السوق المحليّة وأسواق التصدير يتطلب العديد من الإجراءات، أبرزها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية.



وشدد خلال لقاء مع صناعيين وتجار يعملون بمجال صناعة وتجارة المكسرات والبهارات والقهوة، على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين عند اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مطالبا بتذليل العقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي المتصلة مع دائرة الجمارك.



وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، دعا الجغبير إلى مناقشة قرار دائرة الجمارك بتجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع قبل حوالي أسبوع، مشددا على أن الصناعات الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّة وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة.



وأشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن قرار دائرة الجمارك بإيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات والمكسرات والقهوة سيؤدي إلى الإضرار بقطاع واسع من المحامص والمطاحن والمصانع ومراكز البيع الصغيرة التي لا تملك قدرة مالية على استيراد المواد الأولية من المنشأ.



بدورهم، أكد المشاركون باللقاء الذي حضره ممثل قطاع الصناعات الغذائية في صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وممثل قطاع الصناعات الحرفية في صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة ومدير عام غرفة صناعة الاْردن بالوكالة اسحاق عربيات، أن القوانين والإجراءات الحالية تمنع المصانع والمحامص الصغيرة من الحصول على المواد الأولية عند اشتراط الحصول على موافقات معادلات الإنتاج وخمسة موظفين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.



وبينوا أن المحامص ومراكز البيع الصغيرة ترفض شراء الأصناف المصنعة وخصوصا القهوة، لأنها ترغب بشرائها بطبيعتها الأولية لتصنيعها وتقديمها طازجة أمام الزبائن يوميا، مؤكدين أنه لا يمكن الفصل بين القطاعين الصناعي والتجاري في مجال المحامص والمطاحن.



وأشاروا إلى أن أغلب أصناف القهوة والمكسرات والبهارات، لا تستهلك نهائيا بطبيعتها الأولية، ولكن تستهلك بعد خضوعها لمراحل التصنيع المتعارف عليها، لذلك فإن حصر إعفائها عند استيرادها من قبل المصانع التي لها القدرة على استيراد المواد الأولية أضر بشكل كبير بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث فقدان بعض الأصناف من السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.



وطالبوا بتسهيل عملية تداول المواد الأولية بيعا وشراء بين جميع المصانع والمحامص والمطاحن من خلال إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، وخصوصا القهوة والبهارات والمكسرات التي لا تستهلك على طبيعتها نهائيا وتخضع لمراحل التصنيع من طحن أو تحميص، على أن يستثنى من هذا الإعفاء أصناف جوز القلب واللوز المقشور الأبيض والفستق الحلبي المقشور كونها لا تعتبر موادا أولية في المحامص ولا تخضع لأي عملية تصنيع.



وكان صدر قرارا خلال شهر آب عام 2015 عن دائرة الجمارك يسمح بتبادل وبيع مدخلات الإنتاج المعفاة كمدخلات إنتاج فيما بين المصانع الأردنية.



كما صدر عام 2018 قرار عن مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء مدخلات إنتاج صناعة القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية على أن تكون الجهة المستوردة قائمة ومرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لصناعة القهوة والمكسرات والبهارات، وتدخل هذه المواد الأولية في صناعتها، وتقديم معادلات تصنيع لهذه المصانع المستوردة واعتمادها من دائرة الجمارك.

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المصدر - بترا



