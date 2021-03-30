مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان

الوكيل الإخباري-

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قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الثلاثاء، إن القرار الحكومي الأخير بتمديد الحظر الجزئي حتى تاريخ 15 أيار 2021. اتخذ دون التشاور مع القطاع بالرغم من "وعود" حكومية تسبق القرار بالتواصل والاستماع لمطالب القطاع قبل موسم شهر رمضان والعيد.واضاف أن المبيعات الخاصة بقطاع الألبسة تأثرت بقرار الحظر الجزئي واستمراره حتى أيار سيعمق خسائر القطاع ويضيع فرصة العمل في شهر رمضان والعيد."الزبائن اعتادوا على التسوق في شهر رمضان بعد الإفطار تجنبا للحر وفترة الصيام" وفق القواسمي.واضاف القواسمي: "شهر رمضان يعتبر موسم مبيعات كونه يأتي بعده العيد والتاجر يعتمد عليه لتعويض خسائره، نطالب بالسماح للمحال بالفتح حتى الساعة 12 ليلا مع الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة" وفق القواسمي .ويضم القطاع الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم أردنيين، و11 ألف منشأة تعمل في مختلف المناطق.أعلنت الحكومة 29 آذار 2021 تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار المقبل، في ضوء وصول الأردن لمستويات مقلقة من انتشار الوباء.وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و27 الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لسنة 2020، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار 2021.