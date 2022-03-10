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الخميس، 10-03-2022 03:04 م

جناح أردني في معرض قطر الزراعي والبيئي

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الوكيل الإخباري - انطلقت في الدوحة اليوم الخميس، فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022، والذي يستمر خمسة أيام، بمشاركة الاردن بجناح كبير يعكس الاهتمام الرسمي الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة، والقضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ.

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وزار السفير الأردني في الدوحة زيد مفلح اللوزي الجناح الأردني وتحدث إلى المشاركين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع الزراعي والبيئي.


ويسلط الجناح الأردني الضوء على أحدث الابتكارات المستخدمة في تطوير القطاع الزراعي، والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني.


ويعتبر المعرض الذي يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، فرصة مثالية للمتخصصين في المجال الزراعي والبيئي للتعرف على المعدات والتقنيات والمنتجات الزراعية، وتبادل الآراء مع صناع القرار، ومعرفة المؤشرات والتعرف على أفضل الممارسات.


ويشارك في المعرض الذي تنظمه وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي في قطر حوالي 650 جهة عربية ودولية تمثل 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة.


وقال محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة، إن المعرض يكتسب أهمية خاصة، كونه منصة استراتيجية وفعالة لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي، باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من الدول، بالإضافة إلى طرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة ويمثل فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية.


وأضاف، إن المعرض الحالي يعتبر أضخم دورة له منذ انطلاقه قبل عدة سنوات، ويعد أكبر حدث تجاري دولي يتم تنظيمه في قطر منذ جائحة كورونا، ويستقطب اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر.


 




 

 


 

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