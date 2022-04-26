مطلق إشاعة بيع لحوم الحمير بقبضة الأمن

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الفرق الفنية المختصة في وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت منذ أيام التحقيق في إشاعة أطلقها أحد الأشخاص وجرى تداولها على نطاق واسع حول ضبط شخص يبيع لحوم الحمير في أحد المحال التجارية بالعاصمة عمّان.



وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مطلق تلك الإشاعة وأول من قام بنشرها وتحديد موقعه، وألقي القبض عليه، وتمت إحالته إلى القضاء والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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