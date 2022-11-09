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الأربعاء، 09-11-2022 01:52 م

معاصر الزيتون: 20% إنتاج الزيت حتى الآن والإقبال جيد جداً

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري أن إنتاج زيت الزيتون بلغ لغاية الآن 20% من الكميات المتوقعة لهذا الموسم والذي يبلغ 25 ألف طن من زيت الزيتون . 

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وأضاف العمري اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن إنتاج عصر الزيتون في ذروته واصفاً الإقبال على زيت الزيتون بـ " الجيد جداً ".


وبشأن أسعار زيت الزيتون قال إنها خاضعة لمبدأ العرض والطلب في السوق مؤكداً أن سعر التنكة الواحد حالياً حول الـ 85 ديناراً .


وافتتح موسم الزيتون في المملكة منتصف شهر تشرين الأول الماضي وسيستمر لغاية شهر كانون الأول القادم .


 




 

 


 

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