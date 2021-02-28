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الأحد، 28-02-2021 11:57 ص

معان: تنفيذ مشاريع طرق بقيمة 4.5 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أنجزت مديرية أشغال محافظة معان وضمن موازنة المحافظة للعام الحالي، مشاريع طرق في مناطق المحافظة بكلفة تقريبية بلغت 4.5 مليون دينار، وفقا لمدير أشغال معان المهندس وجدي الضلاعين.

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وقال المهندس الضلاعين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المشاريع اشتملت على خلطات إسفلتية، وإنشاء طرق وتوسعات لطرق، وإنشاء طرق زراعية وسياحية في ألوية: القصبة والحسينية والشوبك وأقضية الجفر وإيل والمريغة، مبينا أن تلك المشاريع تتبع لاختصاص وزارة الأشغال العامة، وتم الانتهاء منها العام الحالي وصرف مخصصاتها.


واضاف ان المديرية لا زالت تتابع تنفيذ العديد من المشاريع الحالية في بعض مناطق المحافظة، كعطاء مشروع طريق قلعة الشوبك بطول 400 متر وبكلفة 400 ألف دينار، مشيرا الى أن هذا المشروع جاء ضمن معايير عالية ويخدم الواقع السياحي للشوبك، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الشهر المقبل، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 75 بالمئة.


واوضح الضلاعين ان العمل جار على تنفيذ مشروع توسعة الطريق الممتد بين ميدان الهاشميين في معان وقصر الملك المؤسس وبطول 1 كيلومتر وبكلفة 65 ألف دينار، حيث سيخدم الواقع السياحي والسكني في المنطقة، متوقعا أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال الشهر المقبل.


واشار الى أن العمل جار على تنفيذ مشروع طريق الشوبك/ فينان وبطول 2 كيلومتر بكلفة مليون و150 ألف دينار، حيث يخدم هذا الطريق الواقع السياحي والزراعي في تلك المناطق، إلى جانب ربطه محافظة معان بطريق وادي عربة، متوقعا أن يتم إنجاز المشروع خلال العام الحالي 2021.


--(بترا)

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