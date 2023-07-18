معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من 3-6 أشهر إلى شهر وغرامة من 500-1000 دينار

الوكيل الإخباري - غلظ معدل قانون السير لسنة 2023 المعروض على مجلس الأمة في هذه الأثناء عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

اضافة اعلان

ونص مشروع القانون المعدل على معاقبة من ارتكب مخالفة سير تحت تأثير المخدر بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.



