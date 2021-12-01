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الأربعاء، 01-12-2021 03:35 م

معرض صناعي أردني في العراق

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 الوكيل الاخباري - تنظم غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الاستثمار، معرض الصناعات الأردني الأول، والذي سيقام في العاصمة العراقية بغداد في الحادي عشر من الشهر الحالي.

ويشارك في المعرض الذي جرى الاعلان عنه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 95 شركة أردنية تعمل في قطاعات صناعية متنوعة. ويهدف المعرض الذي سيقام في أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر 10 أيام، إلى الترويج للصناعة الوطنية وتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية، ويتضمن عرض عينات أمام رجال الأعمال العراقيين.

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