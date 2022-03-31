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الخميس، 31-03-2022 07:13 م

معرض فني جداري لطلبة فنون اليرموك احتفاءً بمعركة الكرامة

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 الوكيل الاخباري - اُفتتح في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، المعرض الفني الجداري الثاني، لطلبة قسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة، بعنوان "مساحات بصرية جديدة"، وذلك احتفاءً بذكرى معركة الكرامة، بمشاركة 40 طالباً من القسم.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور اسلام مساد، خلال افتتاحه المعرض، إن المعرض يحمل إبداعاً ومجهوداً فنياً واضحاً، ويعتبر إطاراً مثالياً يُطلق فيه الطلبة العنان لخيالاتهم في جداريات فنية، حققت ربطاً ما بين النظرية العلمية والممارسة التطبيقية عبر مشاريع استوحت أفكارها من روح المكان بما يعزز الموروث الثقافي والحضاري والجمالي للوطن.

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