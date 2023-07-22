معسكرات الحسين للعمل والبناء تواصل فعالياتها

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية، اليوم السبت، أنشطة وفعاليات في عدد من المحافظات ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2023.

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ونفذت مديرية شباب محافظة العقبة أنشطة ضمن معسكرات: الأمن والشرطة المجتمعية، والأنماط الصحية، والتأهيل لسوق العمل، ورفع مستوى الوعي الأمني والصحي لدى الشباب.



وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، إن المعسكرات التي يشارك فيها 40 شابا وشابة من مختلف محافظات المملكة ترمي إلى تعزيز روح المنافسة للشباب، وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي بالشراكة مع جهاز الأمن العام، من خلال ورشات تعريفية حول الأمن المجتمعي ودور أصدقاء الشرطة في تحقيق ذلك، ومواجهة ظاهرة العنف.



وأضاف أن المعسكرات تهدف أيضا الى تأهيل الشباب لسوق العمل، ورفع الكفاءة الانتاجية لديهم بالإضافة لتوفير مستوى تدريبي عال لمهارات العمل المطلوبة.

وبين أن المراكز الشبابية شهدت هذا الأسبوع معسكرات تفاعلية ضمن الفئة العمرية 12 -14 عاما، بمشاركة 25 شابا وشابة من كل مركز شبابي، نفذت من خلالها فقرات تعلم من خلال اللعب.



كما نظمت مديرية شباب محافظة جرش، اليوم معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية الذي يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء.



وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المستقلة للانتخابات طارق جرادات، إن المعسكر استهدف الشباب من الأندية والهيئات الشبابية في المحافظة لتعريفهم بآليات تعزيز المشاركة الشبابية وتشجيعهم للخوض في الحياة السياسية والحزبية وتعريفهم بقانوني الانتخاب والأحزاب.



وأكد جرادات أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقة قادرة على تطبيق برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة تجسيدا للرؤى الملكية في تطوير العمل السياسي.



وفي محافظة عجلون، نظم مركز شباب عنجرة النموذجي، ورشة بعنوان "آفة المخدرات خطر يهدد الفرد والمجتمع" بالتعاون مع مديرية الثقافة.



وقالت المدربة هبه بني أحمد، إن الورشة هدفت إلى تعريف المشاركين بمخاطر المخدرات على الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أهمية دور الأسرة في منع انتشار آفة المخدرات.



وتناولت الورشة التي شارك بها 20 شابا، طرق الوقاية من المخدرات، وتنفيذ نشاط رياضي بدني للمشاركين بإشراف رئيس المركز طلال خطاطبة وزيد جوينات .



وفي محافظة اربد، انطلقت في مركزي شباب اربد النموذجي وبيت راس اليوم، فعاليات "المعسكر التفاعلي"، بمشاركة 25 شابا ضمن الفئة العمرية من 12- 14 عاما.



وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن معسكرات الحسين، تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية، واكتشاف مواهب الشباب وصقلها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين واستثمار أوقات فراغهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.



كما نظم مركز شابات لواء الطيبة، غربي اربد، اليوم السبت، جلسة حوارية حول "دور الأحزاب السياسية في تطوير الشباب"، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.



وتحدث المحاضر خالد العلاونة، حول نشأة الأحزاب في الأردن وتطورها ووظائفها ودورها في توسعة مدارك الشباب السياسية، لافتا الى أهمية تعزيز مفهوم الوعي السياسي والديمقراطي، وعرض بعض الأمثلة في الممارسة السياسية والديمقراطية للشباب في المراكز والمدارس وتجربة البرلمان الطلابي، لافتا إلى ضرورة أن يدير الشباب أنفسهم بأنفسهم، في المشاركة السياسية الفاعلة والحوار الإيجابي وقبول الآخر، وإبداء الرأي لتطوير مفاهيم الديمقراطية.

ونفذ مركز شابات سهل حوران اليوم السبت فعاليات اليوم الرياضي المفتوح بالتعاون مع المدربة وفاء الرشيدات بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 15-20 عاما.



وأشار مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني الى أن النشاط يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية، والعمل على صقلها، وتوفير الفرص للشباب لتبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين، واستثمار وتوجيه طاقاتهم وتحفيزها.



واشتملت فعاليات اليوم الرياضي على فقرات تضمنت التعريف بالرياضة وأهميتها على الفرد والمجتمع، وتنفيذ فقرات التعلم من خلال اللعب ؛ ألعاب التفكير والتوازن بالأفكار ، وألعاب التفكير الجماعي، وتنفيذ العاب شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي، بالإضافة لألعاب شد الحبل وتنس الطاولة والشطرنج.



ونفذ مركز شباب الطرة وبالتعاون مع مركز أجياد الثقافي دورة أساسيات اللغة الإنجليزية بمشاركة 15 شابا من أعمار مختلفة و لمدة 6 أيام.



وأشرف على الدورة سامر المعاني، فيما تضمنت بعض قواعد اللغة والمحادثة والكتابة للمبتدئين وطريقة لفظ الحروف بصورة صحيحة وقواعد الأفعال وقواعد الأسماء وحروف الجر وأدوات العطف.