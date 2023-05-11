معلمان أردنيان يتأهلان للمرحلة الثانية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عربي- صور

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

تأهل معلمان أردنيان للمرحلة الثانية من جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عربي في دورتها الرابعة.



وتصدر المعلمان جواهر الغويري وأحمد أبو شندي ليصبحان من أفضل 26 معلما ومعلمة على مستوى 13 دولة في الشرق الاوسط.



وتنافس الدكتورة جواهر الغويري بمشروعها " المختبر الذكي"وهو عبارة عن مبادرة تصميم تطبيقات لدروس مادة العلوم وفق تقنية الواقع المعزز.



وأشارت لـ "الوكيل الإخباري" إن المنافسة بين المعلمين المشاركين ستكون على مبادرة ريادية على مستوى الوطن العربي.

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وأفادت أن هذه المبادرة هي إحدى التقنيات الحديثة التي توظف الذكاء الاصطناعي AI ، لتتلائمَ معَ متطلباتِ الجيلِ الرقمي، ومن خلال هذه التقنية يتم دمجُ الواقع بمعززاتٍ افتراضية بوسائط متعددة، كالصّور ثلاثية الأبعاد (كائن رقمي)، أو المؤثراتِ الصوتية والمرئية لخلقِ بيئةٍ تعليميّةٍ افتراضيّةٍ شبهِ واقعيةٍ، وقد تنوعت تطبيقات دروس العلوم في المرحلة الأولى من المبادرة لتشمل : أجهزة جسمِ الإنسانٍ ، والنظام الشمسي، والذرات والعناصر الكيميائية.



وينافس المعلم أحمد أبو شندي بمشروعه (ميتافيرس: تعليم من أجل المستقبل) وهو عبارة عن إنتاج وتصميم فضاءات افتراضية خاصة بدروس تعليمية لمختلف المراحل الدراسية باستعمال الواقع الافتراضي.



وبيّن أبو شندي أنّ المبادرة جاءت بسبب إمكانية تنفيذها على أرض الواقع بواسطة أي جهاز حديث متصل بالإنترنت، وتلبيةً لحاجة المعلمين لمواكبة التطور في مجال التعليم الإلكتروني في ضوء دعم البيئة التكنولوجية في المدارس، وإثراء قيمة المناهج التعليمية والتربوية بما يعين على تحقيق نتاجاتها المرجوّة، وتحسين مستوى التعلم والتفاعل لدى الطلاب وتوفير بيئة تجريبية آمنة، والحاجة الماسّة لدعم دور المجتمع في العملية التعليمية بإشراك أفراد منه في غمار هذه التجارب، والتماس أثرها في التعليم والتعلُّم.



وأشاروا إلى أنهما بحاجة لدعم الاردنيين بالتصويت لمشروعهما الريادي والذي من المقرر أن يكون موعد تقييم الملفات بـعد 25 من شهر أيار الحالي.



وتعتبر جائزة محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في التعليم والداعمة على مستوى القيادة للمبادرات التعليمية.





