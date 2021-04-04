معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

الوكيل الإخباري - بدأ معهد الإعلام الأردني استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث للعام الدراسي (2021 - 2022) إلكترونيا، اعتباراً من الأحد.

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وقال المعهد في بيان صحفي، إنه "يقدم هذا العام 45 منحة جزئية للراغبين بتطوير مهاراتهم ، وتنمية قدراتهم في مجال الإعلام الرقمي، ممن يحملون شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الأكاديمية، سواء من الأردنيين أو من جنسيات عربية، بناءً على معايير محددة".



وأضاف البيان أنه يمكن لمن يرغب بالالتحاق والاستفادة من المنح الدراسية تقديم الطلب مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكن للراغبين الاطلاع على نماذج اختبارات القبول السابقة ، وكافة الشروط والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد www.jmi.edu.jo.