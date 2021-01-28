الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

البرتغال تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الباكستاني

مشاجرة بوسط البلد في عمان

مفتي المملكة: التبرع بالأعضاء البشرية تعاون على البر والتقوى

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

الملك يجري مقابلة مع بترا - فيديو

القطامين : رفع الحد الادنى للاجور يشمل جميع القطاعات باستثناء المغلقة والاكثر تضررا

بريطانيا: ارتفاع في إصابات كورونا وانخفاض في الوفيات

%4.66 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

إحالة عدد من القضاة على التقاعد - اسماء

الخميس، 28-01-2021 09:06 م

مفتي المملكة: التبرع بالأعضاء البشرية تعاون على البر والتقوى

6012fd5523dde


الوكيل الاخباري - قال المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، الخميس، إن نقل الأعضاء البشرية من إنسان إلى إنسان آخر، من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء والمحافظة على النفس البشرية، سواء كانت من الحي إلى الحي أو من تحقق موته إلى الحي.
اضافة اعلان

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه جائز شرعا لان فيه تعاون على البر والتقوى وتخفيف لآلام البشر عند عدم وجود وسيلة أخرى للعلاج، وقرر أهل الخبرة أنها تحقق النفع للآخذ ولا تؤثر على صحة المأخوذ منه، وهنا يكون إحياء النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية.
 
وتحدث المفتي عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، وقال المفتي إن "نقل الأعضاء من التداوي" فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "إِن الله أنزل الداء والدواء، وَجعل لكل دَاء دَوَاء، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تداووا بمحرم".

وتابع "من باب أن المحافظة على الانسان الحي يتقدم على الانسان الميت، وأن إحياء الإنسان أصبح ضرورة شرعية وفي الشريعة الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

الصفدي يهاتف وزير الخارجية الأميركي

وزارة الصحة 2)

صحة عجلون تفتتح عيادة متخصصة لعلاج الإدمان على التبغ

1611861610341

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الباكستاني

402426_1_1611858741

مشاجرة بوسط البلد في عمان

1202128173536706963396

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

fff

الملك يجري مقابلة مع بترا - فيديو