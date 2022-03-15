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الثلاثاء، 15-03-2022 11:02 ص

مفتي المملكة عن اطلاق العيارات النارية : مُحرم ويجب على مرتكبها الدية

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الوكيل الإخباري - قال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والتخرج وغيرها من المناسبات فيه استهتار و استهانة بأرواح الناس، والحكم الشرعي "محرم" ويجب على مرتكبها الدية وصيام شهرين متتابعين وعليه عقوبة التعزير من الدولة، لقوله تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله".

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واضاف الخصاونة في حديث له عبر إذاعة "أمن إف إم" اليوم الثلاثاء، انه تعد ظاهرة سيئة جدا ، مشيرا الى أن هناك العديد من الناس قضوا ضحية لتلك الطلقات والتصرفات الخطرة والطائشة.


واكد الخصاونة في حديث له عبر إذاعة "أمن إف إم" الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات منعت وحرمت اطلاق العيارات النارية في المناسبات، منوها الى ان اصحاب المناسبة عليهم واجب منع اي شخص من مثل هذه التصرفات التي تروع وتخوف الناس، بل وعليهم ابلاغ السلطات الأمنية عن مطلقي العيارات النارية وعدم التستر عليه.


وتابع، إن جميع التعليمات الناظمة في هذا السياق تحقق الأمن المجتمعي والمصلحة للمواطن الأردني وأمنه، وخلافا لذلك في إطلاق النار بشكل عشوائي هو محرم شرعا وتعتبر جريمة فادحة يرتكبها مطلقوا العيارات النارية في المناسبات، حيث جاء في الحديث النبوي الشريف، قال صل الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ".

 

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