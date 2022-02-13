توقعات أن يكون البدء التجريبي لخدمات الجيل الخامس في الأردن نهاية العام

الوكيل الاخباري - توقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن يكون البدء التجريبي لتوفر خدمات الجيل الخامس في الأردن نهاية العام المقبل، حال منح التراخيص للشركات.

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وقالت الهيئة اليوم الأحد، إنها تجري مباحثات مكثفة مع شركات الاتصالات وكافة الجهات المعنية لإعداد خطة واستراتيجية خاصة بالجيل الخامس.



واشارت إلى أنها ما زالت تبحث مع شركات الاتصالات كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والتنظيمية لإطلاق هذه الخدمات على أكمل وجه وسيتم الإعلان عن تهيئة خدمات الجيل الخامس رسميا حال الانتهاء من الأمور التنظيمية المتعلقة به.