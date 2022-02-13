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الأحد، 13-02-2022 03:56 م

رصد 47 مخالفة انتخابية منها 9 مخالفات لاستخدام المال الأسود

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الوكيل الإخباري - رصدت الهيئة المستقلة للانتخاب 47 مخالفة انتخابية، منها 9 مخالفات لاستخدام المال الأسود، بحسب الناطق الإعلامي محمد خير الرواشدة.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن غالبية المخالفات تعلقت باستخدام شعارات الدولة في الحملات الانتخابية، وتعليق اليافطات واللافتات في أماكن غير مخصصة وخاصة على الأنفاق والجسور والشواخص المرورية والممتلكات العامة.

 

وأضاف أنه تم رصد 9 مخالفات لاستخدام المال الأسود للتأثير على إرادة الناخبين، تم حفظ 5 مخالفات منها لاستكمال الوثائق فيما تتابع الهيئة باقي المخالفات.

 

وأشار الرواشدة إلى أن مجلس مفوضي الهيئة ما زال ينظر حتى الآن في طلبات الترشح للانتخابات المحلية، متوقعا الانتهاء من الفصل فيها منتصف الأسبوع الجاري.

 

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، الأربعاء الماضي، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

 

وتلقت الهيئة 4820 طلب ترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

 

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.

 

 




 

 


 

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